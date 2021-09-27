Макей – о новой атмосфере в ООН: коридоры пустые, в кафе нет очередей, все ходят в масках

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей раскрыл некоторые подробности об атмосфере в ООН, где в эти дни проходит очередная сессия Генеральной Ассамблеи организации, информирует БЕЛТА.
– Атмосфера, конечно же, отличается от ситуации, которая была два года тому назад, когда состоялась предыдущая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в очном формате. Сегодня коридоры пустые, в кафе нет никаких очередей. Если раньше ты через каждые пятьдесят шагов мог встретить знакомое лицо и обменяться мнениями по тем или иным вопросам, то сегодня, к сожалению, ситуация отличается: людей в здании ООН небольшое количество. Но тем не менее жизнь продолжается, – поделился глава МИД.
– Хорошо, что уже появилась возможность проводить ряд встреч в очном формате. Это положительно. Хотя, конечно, до окончательного урегулирования ситуации с пандемией еще далеко. Все ходят в масках, соблюдают меры предосторожности и так далее, – обратил внимание Владимир Макей.
Фото: БЕЛТА