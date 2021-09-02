Макей – о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков

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БЕЛТА

– подчеркнул министр.Он особо отметил, что ЕС даже отказывается проводить консультации по вопросам миграции.Владимир Макей подчеркнул, что ни о какой гибридной войне со стороны Беларуси не может быть речи, и подобные заявления он назвал абсурдными.