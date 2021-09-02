Макей – о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков

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– Считаю, что все то, что происходит сейчас на наших западных границах, – это следствие политики самих западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков. Беларусь всегда до запятой соблюдала все положения наших договоров, – подчеркнул министр.
Он особо отметил, что ЕС даже отказывается проводить консультации по вопросам миграции.
Владимир Макей подчеркнул, что ни о какой гибридной войне со стороны Беларуси не может быть речи, и подобные заявления он назвал абсурдными.
Будет дополнено.
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