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  2. Макей – о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков

Макей – о миграционном кризисе: он возник в умах западных политиков

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал журналистам миграционный кризис, сложившийся на западном направлении, сообщает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

– Считаю, что все то, что происходит сейчас на наших западных границах, – это следствие политики самих западных стран. Этот кризис возник в умах западных политиков. Беларусь всегда до запятой соблюдала все положения наших договоров, – подчеркнул министр.

Он особо отметил, что ЕС даже отказывается проводить консультации по вопросам миграции.

Владимир Макей подчеркнул, что ни о какой гибридной войне со стороны Беларуси не может быть речи, и подобные заявления он назвал абсурдными.

Будет дополнено.
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