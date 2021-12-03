Макей о миграционном кризисе: ЕС наобещал с три короба, но конкретной помощи мы не получили

Архивное фото

, – подчеркнул Владимир Макей.Министр отметил, что ОБСЕ напрямую не вовлечена в разрешение миграционного кризиса, но Беларусь работает с профильными международными структурами: Международной организацией по миграции, Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ и другими организациями.– обратил внимание дипломат.По словам Владимира Макея, на встречах в Стокгольме он проинформировал своих зарубежных коллег о сложившейся ситуации и таком отношении Европейского союзе к проблеме. Те в свою очередь поднимали эти вопросы на своих встречах.– подытожил глава МИД.