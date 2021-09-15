Макей: некоторые западные страны попирают ногами международное право

На заседании от имени ОДКБ принято заявление, призывающее все государства придерживаться духа и буквы Устава ООН и других документов в сфере международного права.– подчеркнул Владимир Макей.Глава внешнеполитического ведомства добавил, что все принятые на заседании документы будут распространены в международных организациях, в том числе в ООН.