Главная Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти Опубликовано: 02.09.2021 18:31:55 575 Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти Министр иностранных дел Беларуси назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти. Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует БЕЛТА. Фото: БЕЛТА Будет дополнено. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Макей МИД Версия для печати Новости и статьи