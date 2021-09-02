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  2. Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти

Макей назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти

Министр иностранных дел Беларуси назвал сайт посольства США в Беларуси пропагандистской агиткой против действующей власти. Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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