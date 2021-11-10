Макей назвал предложенную Австрией конференцию по Беларуси бесплодной и бессмысленной затеей

"Конференция в том виде, как ее задумали организаторы (я так понимаю, она проводится по инициативе руководства Австрии), является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней не будет принимать участия. Пусть они проведут это мероприятие для галочки, в который раз обсуждая с известными беглыми оппонентами перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни малейших ни сил, ни способностей", – подчеркнул Владимир Макей.





Министр отметил, что сейчас на некоторых медиаплощадках пытаются придать значимость этому мероприятию. При этом утверждается, что эта конференция поможет разрешить ситуацию, сложившуюся вокруг Беларуси. "По инициативе представителей австрийской стороны и лично господина Шалленберга (Федеральный канцлер Австрии. – Прим. БЕЛТА) мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом. Они настойчиво упрашивали представителей белорусских властей принять участие в этой конференции. Считаю, что это с учетом замысла, изложенного нам, абсолютно пустая и бессмысленная затея. Речь идет о неком восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь – это страна, лежащая в руинах, где полностью разрушена экономика. Ситуация сегодня выглядит совершенно иначе: несмотря на санкции, экономика развивается, валовой внутренний продукт растет, – обратил внимание министр. – Убежден, что, несмотря на будущие санкции, мы обеспечим нормальное развитие государства и общества".



В то же время Владимир Макей отметил, что в Евросоюзе все же "присутствуют здравые голоса, призывающие к тому, чтобы задуматься над вопросом: работают ли санкции в отношении Беларуси, помогают ли разрешить эту ситуацию или нет".





Министр иностранных дел России Сергей Лавров также высказался по этому вопросу. Он предположил, что, может быть, в Австрии руководствовались и лучшими побуждениями, желанием организовать диалог. "Но так диалог не запускают. В этой инициативе проявилось чувство собственного превосходства, которое распространилось на всех членов западного сообщества, будь то Евросоюз, НАТО или какие-то иные субрегиональные блоки. И этот комплекс собственной сверхполноценности, конечно же, недопустим в современном мире в общении между суверенными государствами. Евросоюз должен уважать мнение всех членов мирового сообщества, как того требует Устав ООН, и не вмешиваться ни в чьи внутренние дела", – подчеркнул Сергей Лавров.



Ранее СМИ сообщали, что министерство иностранных дел Австрии планирует 22 ноября провести международную конференцию в Вене для обсуждения внутриполитической ситуации в Беларуси. Конференция получила название "На пути к благополучному и безопасному будущему Беларуси". К участию в ней приглашены международные политики и эксперты.

