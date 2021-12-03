Макей: на западных границах Беларуси идет нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса

, – отметил Владимир Макей. –Министр подчеркнул, что Беларусь должна быть готова к адекватной реакции на подобного рода вещи. И глава белорусского государства в своих нескольких интервью четко высказался на сей счет, заметил дипломат.– предостерег Владимир Макей.