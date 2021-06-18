Макей на встрече с Лавровым отметил высокую интенсивность белорусско-российских контактов

Глава белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что в текущем году уже состоялись три встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, несколько встреч провели руководители правительств, запланированы другие контакты на различных уровнях. «Поэтому нам в этом плане тоже очень важно сверить, что называется, часы, - отметил Владимир Макей. – Тем более что в повестке дня сегодняшних переговоров у нас очень важные вопросы, в том числе связанные с подготовкой нашей общей программы согласованных действий в области внешней политики на следующий двухлетний период».
Также глава МИД Беларуси поблагодарил Сергея Лаврова за состоявшееся накануне мероприятие с участием послов стран СНГ в России, где руководитель российского внешнеполитического ведомства проинформировал об итогах российско-американского саммита на высшем уровне. Напомним, тот прошел в Женеве 16 июня. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена продлилась около 3,5 часа.
Фото: МИД Беларуси
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