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  2. Макей на СМИД ОБСЕ: под давлением и принуждением проблемы решаться не будут

Макей на СМИД ОБСЕ: под давлением и принуждением проблемы решаться не будут

Беларусь готова приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании СМИД ОБСЕ в Стокгольме, сообщает БЕЛТА.


Глава МИД отметил: проблем в регионе много, в том числе в Беларуси.

"Но под давлением и принуждением они решаться не будут, – уверен Владимир Макей. – Это логика революционного противостояния. Она была навязана властям Беларуси в 2020 году. Но мы не ищем конфронтации".

Беларусь готова к диалогу внутри и вовне.

 "Свидетельство тому – конституционная реформа в Беларуси, – продолжил глава белорусского внешнеполитического ведомства. – В рамках инклюзивного процесса она объединила конструктивные силы общества, включая оппозицию. Проект новой Конституции будет в этом месяце вынесен на всенародное обсуждение. В феврале следующего года – на референдум. Ее цель – модернизация политической системы государства, укрепление механизмов сдержек и противовесов, повышение устойчивости к современным вызовам".

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Беларусь готова и далее вносить свой вклад в укрепление сотрудничества как на двусторонней основе, так и в ОБСЕ.

"Мы будем готовы приветствовать любые честные шаги, которые внесут вклад в разрядку напряженности и восстановление взаимного доверия в Европе, – сказал министр. – Подытоживая, хочу сказать, что истина – в каждом из нас. И правда тоже в каждом из нас. Хватит ли у всех нас мудрости примирить эти правды?"

"Хотелось бы надеяться на лучшее. Для этого мы все должны понять, что не бывает безвыходных ситуаций – бывают неудобные и неприятные, но необходимые решения", – резюмировал глава белорусского Министерства иностранных дел. 

Фото из архива БЕЛТА
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