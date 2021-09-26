Макей: мы указали на недопустимость использования трибуны ООН для демонизации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам

Вопросы реформирования ООН и вклад Беларуси в дело повышения роли и значения организации в мире обсудили в Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Генсек ООН высоко оценил роль Беларуси в различных инициативах, способствующих стабилизации обстановки в мире. Наряду с этим глава МИД выразил озабоченность использованием различных структур ООН для демонизации и дискредитации Беларуси. Об этом сообщает телеканал “Беларусь 1”.
- Мы благодарны руководству ООН за высокую оценку роли Беларуси в этой сфере. И генеральный секретарь, и заместитель генерального секретаря подчеркнули важность продолжения совместных усилий, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе. Мы договорились о конкретных действиях в этом направлении. Что касается встречи с Генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования трибуны ООН, отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным политизированным мотивам. Оказалось, он даже не знал некоторых моментов, и надо понимать, что отдельные его помощники, а эти помощники, как нам известно, являются представителями стран - членов Европейского союза, за его спиной делают ряд, скажем, неприглядных вещей. И если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное. Мы предупредили генерального секретаря об этом, хотя ранее мы договорились не предавать огласке эти факты, но раз эта организация нарушила договоренности, то со своей стороны тоже мы сделаем соответствующие выводы и проинформируем и наше общество, и всех наших партнеров в рамках ООН, - сказал Владимир Макей.
Глава МИД Беларуси также подробно прокомментировал направленные в адрес нашей страны ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции. Владимир Макей рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии нашей страны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом стороны отметили традиционно высокий уровень взаимодействия республики с ООН. И подтвердили обоюдную готовность к продолжению тесных и дружеских контактов.
Фото: БЕЛТА
Видео: АТН