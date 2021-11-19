Макей: мы нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив белорусов зарубежья

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщает БЕЛТА.
Такие встречи в белорусском внешнеполитическом ведомстве уже стали традиционными. Макей подчеркнул, что в прошлом году организаторы были вынуждены пропустить заседание из-за пандемии.
– Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы нацелены выработать новые решения для поддержки инициатив и проведения совместных мероприятий с белорусами зарубежья, – добавил глава МИД Беларуси.
Будет дополнено.
Фото: БЕЛТА