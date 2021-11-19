Макей: многие европейские политики пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг Беларуси

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.
– К сожалению, мы видим, что очень многие европейские политики не вникают даже в суть последних событий, тех же самых телефонных разговоров Президента Лукашенко с канцлером Меркель, в суть сделанных Беларусью официальных заявлений. Опять пытаются искусственно нагнетать страсти вокруг проблем, которых, в принципе, не существует, которые не поднимались и не обсуждались, – обратил внимание Владимир Макей.
По его мнению, это говорит о том, что в Европейском союзе многие абсолютно не заинтересованы в конструктивном разрешении общих для региона и мирового сообщества в целом вызовов и угроз.
– Это касается и миграционного кризиса, и создания очагов военной напряженности. Об этом нужно говорить открыто, а не обвинять ту или иную сторону. К сожалению, мы такой открытости, искренности и реальной заинтересованности со стороны наших западных партнеров не видим, – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.
Фото: БЕЛТА