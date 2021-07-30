Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, заявил, что МИД будет активно работать с различными кругами в Евросоюзе: политиками, аналитическим сообществом, бизнес-сообществом.
- Поверьте, здравых и все понимающих людей там достаточно. Но, к сожалению в данный момент не они определяют политику, - обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что работу Беларуси на внешнем контуре нужно проводит в том числе и на межрегиональных уровнях, важны и межпарламентские контакты.
Макей также прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы о том, что эта страна поднимет в Брюсселе вопрос о дополнительных санкциях для Беларуси, если не разрешится кризис, связанных с наплывом мигрантов.
- Это заявление говорит о многом. Наконец начинают до них доходить какие-то вещи. Ведь помимо политиканства там присутствуют долгосрочные и торговые инвестиционные интересы западного бизнес-сообщества, которые никоим образом не хотят сворачивать выгодное сотрудничество с Беларусью и с ЕАЭС в целом, - отметил министр.
По словам Макея, Запад – это важное направление для Беларуси и его нельзя отдать:
- С Евросоюзом нас ждет партнерство при разногласиях. Для Запада возобновление контактов с нами является безальтернативным.
Фото: архив БЕЛТА
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Макей: МИД будет активно работать с ЕС
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