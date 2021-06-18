Информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
Владимир Макей отметил, что «последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран». «Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании наших общностей и единства», – добавил он.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства выразил признательность российской стороне за оказанное в последнее время содействие, в частности, в информационной сфере. По его мнению, многие федеральные и региональные российские медиаплощадки выступили на стороне Беларуси, оперировали исключительно фактами, проявляли высокий профессионализм и солидарность.
«Мы благодарны российской дипломатической службе за поддержку по консульским и различным административным вопросам, в том числе в тех странах, где отсутствуют белорусские диппредставительства, – сказал Владимир Макей. – Высоко ценим эту готовность подставить плечо там, где это необходимо людям».
Другие комментарии главы белорусского МИД и его российского коллеги можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Фото из архива БЕЛТА
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Макей: информационная война против Беларуси и России координируется из единых центров
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