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Макей и Зась обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ

Этот вопрос поднимался в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


В рамках встречи собеседники обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности. Также Макей и Зась высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.

В дополнение к этому стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, подготовку к предстоящим в 2020 году заседаниям уставных органов Организации.

Фото: МИД
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