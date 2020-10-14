Этот вопрос поднимался в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В рамках встречи собеседники обменялись мнениями об актуальной ситуации в сфере международной и региональной безопасности. Также Макей и Зась высказались в пользу развития и укрепления взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, в первую очередь с ООН.
В дополнение к этому стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, подготовку к предстоящим в 2020 году заседаниям уставных органов Организации.
Фото: МИД
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Макей и Зась обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ
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