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  2. Макей и Юсупов обсудили вопросы развития белорусско-узбекских отношений

Макей и Юсупов обсудили вопросы развития белорусско-узбекских отношений

Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 


В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-узбекских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия Минска и Ташкента на международных площадках.

Владимир Макей выразил благодарность послу Узбекистана за активную созидательную работу, направленную на укрепление белорусско-узбекского сотрудничества. 


Фото: mfa.gov.by
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