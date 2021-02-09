Сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Беларусь Насирджаном Юсуповым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития двусторонних белорусско-узбекских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия Минска и Ташкента на международных площадках.
Владимир Макей выразил благодарность послу Узбекистана за активную созидательную работу, направленную на укрепление белорусско-узбекского сотрудничества.
Фото: mfa.gov.by
Опубликовано:
288
Макей и Юсупов обсудили вопросы развития белорусско-узбекских отношений
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter