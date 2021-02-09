Сегодня министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, а также деятельности Постоянного комитета Союзного государства.
Фото: mfa.gov.by
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Макей и Рапота обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства
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