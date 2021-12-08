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  2. Макей и Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства

Макей и Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 8 декабря провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.


В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, деятельности Постоянного Комитета Союзного государства, роль Группы высокого уровня в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестка предстоящего заседания группы. 

Особое внимание уделено тематике системного участия Постоянного Комитета Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, созданию медиахолдинга Союзного государства. 

Фото: БЕЛТА
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