Макей и Мезенцев обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 8 декабря провел встречу с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Беларуси.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, деятельности Постоянного Комитета Союзного государства, роль Группы высокого уровня в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестка предстоящего заседания группы.
Особое внимание уделено тематике системного участия Постоянного Комитета Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, созданию медиахолдинга Союзного государства.
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