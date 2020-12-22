Это произошло в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
«Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций», – уточнили в МИД.
Опубликовано:
1297
Макей и Лавров обсудили взаимодействие в рамках международных организаций
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ГИЛЬ