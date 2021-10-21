Макей и Лавров обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного Совета Союзного государства

В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в двух странах.Стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного Совета Союзного государства.Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, в рамках которого состоится подписание Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы.Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.