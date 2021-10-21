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  2. Макей и Лавров обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного Совета Союзного государства

Макей и Лавров обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного Совета Союзного государства

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. 


В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись информацией об эпидемиологической ситуации в двух странах.

Стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего государственного Совета Союзного государства.

Министры также рассмотрели ход подготовки к предстоящему совместному заседанию коллегии Министерства иностранных дел Республики Беларусь и коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, в рамках которого состоится подписание Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2022–2023 годы.

Руководители внешнеполитических ведомств затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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