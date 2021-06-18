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Макей и Лавров обсудили вопрос беспрепятственного перемещения граждан Беларуси и России

Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей сегодня на переговорах в Москве обсудили тему беспрепятственного перемещения граждан двух стран. Об этом руководитель белорусского внешнеполитического ведомства сообщил журналистам по итогам встречи, передает БЕЛТА.


"Обсудили насущный вопрос беспрепятственного взаимного перемещения граждан наших стран, для решения которого уже много сделано, – сказал глава белорусского МИД. – Но необходимо двигаться дальше, наращивая интенсивность авиа- и железнодорожного сообщения до объемов, которые были до пандемии".

Владимир Макей уточнил: важно также принять меры для упрощения въезда на автомобильном транспорте, в котором заинтересованы как субъекты хозяйствования, так и граждане двух государств. 

Фото: МИД
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