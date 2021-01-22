Главы МИД Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров соответственно провели телефонный разговор, в котором обсудили взаимодействие двух стран в различных сферах. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в МИД, Владимир Макей проинформировал коллегу о развитии внутриполитической ситуации и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси.
Также стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.
В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено тематике международной безопасности и контроля над вооружениями. Сергей Лавров проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области. Собеседники договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам.
Министр иностранных дел России поздравил Владимира Макея и белорусских коллег-дипломатов с Днем дипломатического работника Республики Беларусь.
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Макей и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество Беларуси и России
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Фото: ГИЛЬ Геннадий Андреевич