Макей и Лавров обсудили двустороннее сотрудничество Беларуси и России

Как отметили в МИД, Владимир Макей проинформировал коллегу о развитии внутриполитической ситуации и о предстоящих масштабных политических мероприятиях в Беларуси.Также стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, взаимодействие в рамках Союзного государства и интеграционных структур.В ведомстве подчеркнули, что особое внимание было уделено тематике международной безопасности и контроля над вооружениями. Сергей Лавров проинформировал о подходах российской стороны по конкретным секторам в указанной области. Собеседники договорились продолжить тесную координацию и взаимодействие по данным вопросам.Министр иностранных дел России поздравил Владимира Макея и белорусских коллег-дипломатов с Днем дипломатического работника Республики Беларусь.