Макей и Кулеба обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества

Во время беседы министры иностранных дел Беларуси и Украины также уточнили график официальных мероприятий на текущий год, рассказали в МИД Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонные переговоры со своим украинской коллегой Дмитрием Кулебой. Во время беседы стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, график официальных мероприятий на текущий год, а также ход подготовки к проведению 8-9 октября 2020 года в Гродно третьего Форума регионов двух стран.

- Доведены подходы белорусской стороны по обеспечению стабильности внутриполитической ситуации в Республике Беларусь и усилению контроля за пересечением иностранными гражданами государственной границы, - рассказали в пресс-службе МИД Беларуси.

В свою очередь украинский министр рассказал об итогах встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины в Люблине (создании так называемого ”Люблинского треугольника“), а также целях и задачах этого образования.