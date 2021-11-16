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Макей и Боррель по телефону обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с заместителем председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.  Об этом sb.by сообщили в МИД Беларуси.


Стороны обсудили ситуацию, складывающуюся на границе Беларуси и ЕС. 

Владимир Макей довел до собеседника информацию по ужесточению миграционного режима в Беларуси. Отдельно акцентировал серьезные усилия белорусской стороны по обеспечению мигрантов гуманитарной помощью, в том числе во взаимодействии с общественными и международными организациями, включая Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Международный детский фонд, Белорусское Общество Красного Креста и Полумесяца и другие. 

Министр подтвердил нацеленность Беларуси на совместный поиск путей решения имеющихся проблем, включая скорейшее урегулирование миграционного кризиса.

При этом подчеркнута принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости санкций как инструмента политики в отношении суверенного и независимого государства, их негативных последствиях как для двусторонних отношений, так и для региональной стабильности и безопасности в целом.

Стороны условились о продолжении контактов по линии Беларусь – ЕС.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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