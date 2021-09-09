Макей и Апостольский Нунций обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие двух государств в рамках международных организаций.Владимир Макей подтвердил традиционную нацеленность на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Ватиканом. Подчеркнул незыблемость официальных подходов в отношении Римско-католической церкви в Беларуси, недопустимость разжигания религиозной нетерпимости и важность сохранения в стране этно-конфессионального согласия в целом. В данном контексте не стоит придавать никакого значения отдельным и исключительно субъективным попыткам нарисовать ситуацию иначе.Собеседники договорились и далее поддерживать искренний и транспарентный диалог по всем вопросам, связанным с активизацией белорусско-ватиканского взаимодействия и укреплением межконфессионального согласия.