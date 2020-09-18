Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси

Европейские партнеры Беларуси даже не утруждают себя попытками разобраться в реальной ситуации в стране. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.
"Из уст наших европейских партнеров мы слышим только лишь критику в адрес властей Беларуси. Они даже не утруждают себя попытками разобраться в реальном состоянии вещей, объективно оценить ситуацию. Как мы ни призывали делать это и в ходе телефонных контактов, и прямых контактов с коллегами, к сожалению, этого не происходит. К сожалению, та критика, которую мы слышим от них, основывается лишь на так называемых независимых источниках. Что это за источники, для нас абсолютно понятно. Более того, мы видим, как эти источники, скажем так, "рушатся" в результате расследования тех инцидентов, которые, к сожалению, случились в Беларуси", – сказал Владимир Макей.
По его словам, европейские страны доверяют фейкам, которые распространяются в Беларуси, и не пытаются услышать аргументы властей. А соседи Беларуси – Литва и Польша – взяли на себя роль "некоего верификатора легитимности действующей белорусской власти", обратил внимание министр. "Мол, мы здесь лучше знаем, кто настоящий президент, а кто ненастоящий, и мы будем контактировать только лишь с настоящим президентом, которого мы сами выбрали, – не белорусский народ, а мы. Сегодня ситуация развивается именно таким образом. Вы видите, какие посулы предлагаются белорусскому обществу в ходе таких манипуляций. Польша уже создает какой-то фонд в $ 1 млрд для поддержки Беларуси. Инициирует создание фонда в $ 4 млрд в случае, если оппоненты действующей власти в Беларуси придут к власти", – рассказал глава МИД.
Он заметил, что Беларусь это уже проходила в 2010 году, когда "известные два министра" привезли на стол белорусскому Президенту $ 3 млрд за выбор пути "истинной демократии". "Я убежден, что эти $ 4 млрд никто никогда не увидит. Но заманчивые посулы есть", – констатировал дипломат.
Фото: архив БЕЛТА
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Макей: европейские партнеры даже не утруждают себя попытками разобраться в ситуации в Беларуси
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