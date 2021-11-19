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  2. Макей: для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом

Макей: для Беларуси неприемлемы попытки внести раскол в диаспору за рубежом

Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил на сегодняшнем заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщает БЕЛТА.


Такие встречи в белорусском внешнеполитическом ведомстве уже стали традиционными. Макей подчеркнул, что нынешнее заседание особенное. По его словам, это связано в том числе с вызовами, с которыми столкнулась Беларусь после президентских выборов в августе 2020 года: 

– Политическое и экономическое давление на Беларусь, санкции против государства, – пояснил глава МИД. – К сожалению, мы видим усилия отдельных деятелей внести раскол в белорусскую диаспору, настроить белорусов зарубежья против государства, один против одного. Такой подход для нас неприемлем. 


Фото: БЕЛТА
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