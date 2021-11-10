Макей: безмозглая политика ряда руководителей западных государств стала нормой

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сказал глава МИД, отвечая на вопрос о ситуации на белорусско-польской границе.Журналисты попросили прокомментировать некоторые из последних заявлений с польской стороны, когда силовиков Варшавы на границе называют первой линией фронта и даже сравнивают ситуацию с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война.Владимир Макей, чтобы проиллюстрировать ситуацию, обратился к творчеству американского философа и писателя ливанского происхождения Нассима Талеба, который в одной из своих работ описывает приблизительно следующую ситуацию:– пояснил министр.Владимир Макей в очередной раз отверг обвинения, что Беларусь якобы организует соответствующие миграционные потоки.– заметил глава МИД.– добавил Владимир Макей.