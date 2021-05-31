Макей: белорусы будут стоять до конца, но не подчинятся диктату в отношении своей страны

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"Коммерсантъ"

, – сказал министр.По словам Владимира Макея, он доносил эту позицию западным коллегам, но у них "нет такого ощущения, что в Беларуси готовы идти до конца, чтобы отстоять независимость и суверенитет государства"., – заявил глава внешнеполитического ведомства нашей страны.