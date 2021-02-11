Владимир Макей, министр иностранных дел, выступая на Всебелорусском народном собрании, высказал мысль о том, что реализовать многовекторную политику, как и иные планы развития, страна сможет только через национальное единство:
"Оппоненты Беларуси полагают, что нашли ее Ахиллесову пяту и пытаются сейчас нас разъединить. Этого нельзя допустить". По мнению министра, стремясь к единству нации, нужно учиться работать с молодежью: "И здесь не обойтись только формальными призывами, собраниями или давлениями. Надо показать этим людям реальные возможности и перспективы для самореализации". Макей выразил уверенность, что Беларуси необходима сильная, в современном понимании этого слова, власть в стране. Он привел в пример высказывание Андрея Кончаловского, которого никак не уличишь в отсутствии либеральных взглядов: "Государство создано не для того, чтобы обеспечить рай, оно создано для того, чтобы избежать ада".
"Только сильная власть способна мобилизовать внутреннюю энергию общества для того, чтобы успешно развиваться в очень сложных для нас внешних условиях. Не будет такой власти, не будет и Беларуси. об этом также нужно помнить, работая над поправками в основной Закон", - сказал министр иностранных дел. Он уточнил, что МИД уже направил свои предложения по ряду направлений совершенствования деятельности государства и общества в Парламент и выразил надежду, что они будут приняты во внимание.
"Отдельные люди переживают, чтобы Беларусь жила. Беларусь жыве и будзе жыць. Потому что в отличие от кучки лже-патриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство белорусов по-настоящему любят свою Родину. И это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. «Люблю Беларусь» должно стать слоганом для тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь! ", - резюмировал министр иностранных дел.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
583
Макей: Беларуси необходима сильная власть в стране
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: