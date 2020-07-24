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  2. Макей: Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером

Макей: Беларусь заинтересована, чтобы ЕС оставался важным политическим и экономическим партнером

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня по итогам встречи с латвийским коллегой, передает БЕЛТА.

Глава белорусского МИД поблагодарил министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса за возможность проведения такой встречи. Он рассказал о том, что обсудил с латвийским коллегой широкий спектр вопросов, касающихся развития политических и экономических контактов, речь шла в том числе о развитии контактов по линии Беларусь – ЕС.

Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства сегодня совершает однодневный рабочий визит в Латвию. Эту страну в апреле должен был посетить Президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в связи со вспышкой коронавируса визит был перенесен на более поздние сроки.

В марте по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес для стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.

В конце июня Александр Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с 65-летием. Президент отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений, чему должны способствовать запланированные контакты на высшем уровне. "Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", – подчеркнул Глава белорусского государства.

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