Макей: Беларусь всегда исходила из необходимости разрешения споров и конфликтов дипломатическими методами, но не приемлет диктата и давления

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая на 6-й встрече министров иностранных дел стран – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии:
– Сегодня инициатива о создании надежного механизма обеспечения мира и безопасности в Азии, выдвинутая в 1992 году первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, полностью подтвердила свою востребованность и эффективность. Созданный на ее основе форум стал действенным механизмом превентивной дипломатии, выработки решений по урегулированию региональных конфликтов. Убежден, что его трансформация в полноформатную международную организацию – это требование времени.
Владимир Макей уверен, что глубоко символично было бы принять такое решение в юбилейный год тридцатилетия со дня создания:
– Сегодня на наших глазах распадается система глобальной безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, которая кропотливо создавалась десятилетиями. Налицо системный кризис международных отношений. Даже такая важная универсальная организация, как ООН, не справляется оперативно с тревожными вызовами времени, а по многим направлениям вообще говорит голосом Запада, – отметил министр иностранных дел Беларуси.
Он также подчеркнул, что эффективно противостоять новым вызовам можно только совместными усилиями, опираясь на совокупность потенциалов различных региональных международных объединений и проектов. Белорусские инициативы о возобновлении широкого диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничеству, созданию пояса «цифрового добрососедства», принятию многосторонних политических деклараций о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и другие призваны восполнить острый дефицит доверия, который стал отличительной чертой современного мира, сказал глава МИД Беларуси.
– Беларусь всегда исходила из необходимости разрешения всех споров и конфликтов дипломатическими методами, всегда была привержена равноправному диалогу, но абсолютно не приемлет диктата и давления. Убежден, что с учетом смещения фокуса глобальной политики и экономики в Азию, динамичного развития трансконтинентальных торгово-экономических связей, паневразийских инфраструктурных и логистических проектов – как никогда актуально дальнейшее расширение диалога и сотрудничества между государствами СВМДА и повышение статуса этого форума на международной арене, – подчеркнул Владимир Макей.
6-я встреча министров иностранных дел стран – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит 11–12 октября в Нур-Султане.
В ходе пленарного заседания была отмечена возрастающая глобальная роль Совещания в развитии взаимодействия в Азиатском регионе, повышении уровня безопасности и укреплении мер доверия между государствами. Поддержана инициатива о трансформации СВМДА в полноформатную международную организацию с сохранением фундаментальных принципов ее функционирования.
На полях мероприятия у главы внешнеполитического ведомства Беларуси состоялись также встречи и контакты с министрами иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, Узбекистана Абдулазизом Камиловым, Туркменистана Рашидом Мередовым, Кыргызстана Русланом Казакбаевым, министром туризма Израиля Йоэлем Развозовым, специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман и другими. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия по актуальным вопросам международной повестки дня, взаимной поддержки в международных организациях.
Фото: МИД Беларуси