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Макей: Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться

Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время интервью телеканалу "Беларусь 1" по итогам прошедшего в Стокгольме заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД.

Фото из архива

Глава МИД подчеркнул, что в результате санкций в конечном итоге никто не окажется в выигрыше, и его здравомыслящие зарубежные коллеги это понимают.

 "Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", – заявил Макей. 

"Определенное понимание есть, но, к сожалению, в силу устоявшихся поведенческих традиций здесь это мнение обсуждается кулуарно из-за боязни быть подвергнутым критике со стороны так называемого общественного мнения своих стран или так называемых свободных средств массовой информации своих стран", – добавил руководитель внешнеполитического ведомства. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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