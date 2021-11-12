Макей: Беларусь открыта для диалога и готова всем показывать ситуацию на границе

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(беженцев. –, – отметил министр.Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь также пригласила ознакомиться с ситуацией на границе представителей УВКБ ООН, Международной организации по миграции., – заявил глава МИД.Он подчеркнул, что все должны внести свой вклад в разрешение этого миграционного кризиса, и должна быть взаимная готовность к диалогу., – сказал Владимир Макей.Главе МИД также был задан вопрос, может ли Беларусь со своей стороны предоставить доступ на границу представителям Еврокомиссии, в чем им отказывает Польша., – сказал Владимир Макей.Он отметил, что в последнее время и со стороны Еврокомиссии прозвучали определенные запросы, есть информация, что были запросы через белорусское постоянное представительство в Брюсселе., –подтвердил министр.Он отметил, что со стороны представителей МОМ и УВКБ ООН белорусской стороне была выражена признательность за транспарентность и открытость в соответствующем вопросе.