Макей: Беларусь не заинтересована в санкционной политике, но реакция страны будет адекватной

Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Владимир Макей после совещания во Дворце Независимости об актуальных вопросах внешней политики. В частности, он заявил, что реакция нашей страны всегда была и будет адекватной. По словам министра, Беларусь никогда не выступала инициатором различных санкций и ограничений:
– Мы всегда старались адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь. Мы не заинтересованы в санкционной политике, мы всегда говорили о том, что санкции – это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут.
Владимир Макей выразил надежду, что в будущем санкционная политика со стороны наших партнеров завершится.
– Если те, кто инициируют эти вещи, хотят идти по такому пути, мы вынуждены будем реагировать. Сегодня на совещании обсуждались и в целом были поддержаны меры, которые могут быть предприняты Беларусью в случае, если наши партнеры примут решение об ужесточении санкций либо о переходе к экономическим санкциям, к чему призывают некоторые оппоненты белорусской власти.
По словам министра, сегодня многие противники власти, выехавшие за пределы страны, призывают ряд стран к введению таких санкций против Беларуси, которые могут сильно ударить по благосостоянию простых людей. Что касается возможных экономических мер, они прорабатываются.
Владимир Макей добавил, что в фокусе сотрудничества Беларуси и Европы – ряд сфер, важных и чувствительных для всех сторон. Так, например, сотрудничество в энергетической сфере, в противодействии нелегальному обороту наркотиков и нелегальной миграции.
– Мы должны сделать так, чтобы граница Беларуси и Евросоюза была границей мира, спокойствия и безопасности, а не нестабильности. Мы в этом крайне заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы все вопросы решались в конструктивном ключе, а не под давлением, шантажом или санкционным прессингом, – резюмировал министр.
Фото: БЕЛТА
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Макей: Беларусь не заинтересована в санкционной политике, но реакция страны будет адекватной
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