Макей: Беларусь и Россия демонстрируют высокую динамику сотрудничества

"В текущем году Беларусь и Россия продемонстрировали высокую динамику сотрудничества. Интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях, различные форматы межправительственного, межпарламентского и межотраслевого взаимодействия позволяют поддерживать регулярный двусторонний диалог по всему спектру тем. Этот год стал знаковым для развития союзного строительства. Проделан большой объем работы по подготовке и согласованию нового интеграционного пакета документов", – отметил глава МИД.





Кульминацией стало утверждение соответствующих документов на прошедшем 4 ноября заседании Высшего государственного совета. "Это действительно знаковые документы. И это означает, что в ближайшее время союзные отношения между нашими государствами выйдут на качественно новый уровень, прежде всего в экономической сфере", – подчеркнул глава МИД.



По его словам, это особенно важно в том числе с учетом высоких темпов роста двустороннего товарооборота, несмотря на пандемию. "При сохранении такой тенденции мы не только восстановим к концу 2021 года объем взаимной торговли товарами докризисного 2019 года, но и превзойдем его", – уверен Владимир Макей.



Он отметил, что в дипломатической сфере задачей двух стран является внешнеполитическое сопровождение последних решений ВГС и Совета министров Союзного государства. Речь в том числе пойдет об итогах выполнения текущей программы согласованных действий в области внешней политики. Стороны подготовили новую такую программу на 2022–2023 годы.



"В условиях нарастающего политического и санкционного давления Запада на наши страны Беларусь и Россия продолжают эффективно координировать позиции на международных глобальных и региональных площадках, продвигать совместные инициативы, оказывать друг другу политическую и информационную поддержку", – сказал Владимир Макей.







