Беларусь и Россия будут и далее противостоять бессовестной фальсификации истории. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей журналистам по итогам прошедших сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
Владимир Макей напомнил, что нынешний год ознаменован 80-летием начала Великой Отечественной войны.
"И в Беларуси, и в России очень хорошо помнят уроки той страшной войны, делают все для того, чтобы передать эту память потомкам, – подчеркнул руководитель Министерства иностранных дел. – 22 июня – это не только день памяти и скорби, но и предостережения против возврата нацизма. Видя происходящие в некоторых соседних странах события, возрождение в них идей неонацизма, основанных на беспощадной и бессовестной фальсификации истории, будем и далее противостоять этим опасным проявлениям на всех международных площадках".
Глава ведомства указал на конструктивный характер состоявшихся переговоров с главой МИД Российской Федерации.
"Мы высоко ценим дружбу между белорусским и российским народами, отношения союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией", – заявил он и выразил уверенность, что внешнеполитические ведомства двух государств будут продолжать активное взаимодействие.
Фото: МИД
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Макей: Беларусь и Россия будут и далее противостоять фальсификации истории
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