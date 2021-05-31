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  2. Макей: Беларусь готова обсуждать перспективы сотрудничества со странами Африки без изъятий и ограничений

Макей: Беларусь готова обсуждать перспективы сотрудничества со странами Африки без изъятий и ограничений

МИД Беларуси готов к обсуждению самого широкого спектра вопросов, без каких-либо изъятий и ограничений, в сотрудничестве с африканскими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на встрече с главами дипломатических миссий африканских государств во время второго Белорусско-Африканского экономического форума, передает БЕЛТА.


– Особо хочу выделить роль послов и дипломатов африканских государств для развития двусторонних контактов. Именно вы являетесь не только проводниками интересов своих стран, но и теми, кто формирует концептуальные и практические подходы в отношении Беларуси. Обращаюсь к присутствующим с предложением более активно подключаться к процессам развития двусторонних связей. Крайне важны обратная связь, встречные шаги и инициативы, – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. – Могу заверить, что, в свою очередь, Министерство иностранных дел Беларуси самым активным образом будет работать как над продвижением разноуровневого политического диалога, так и над углублением торгово-экономических контактов. Мы открыты к общению по самому широкому спектру вопросов, без каких-либо изъятий и ограничений.

Он предложил вместе подумать и определить, какие требуются общие шаги для наращивания кооперации, какие проекты вместе реализовать. 

– Готовы выслушать ваше мнение и обсудить ваше видение путей развития сотрудничества с Беларусью, – заметил министр.

Он выразил уверенность, что по итогам мероприятий форума, встреч и переговоров будут определены новые направления и формы кооперации, которые позволят активизировать взаимодействие между Беларусью и государствами Африки и внесут значительный вклад в экономики наших стран.

– Мы видим, что у стран Африканского континента имеется все необходимое для уверенного движения вперед по пути социально-экономического и научно-технического прогресса. Беларусь приветствует этот процесс и намерена способствовать его ускорению. Наша страна искренне поддерживает панафриканское стремление к единству, устойчивому развитию и коллективному благополучию, – резюмировал Владимир Макей.

Он также отметил, что Беларусь заинтересована в сбалансированных подходах к сотрудничеству с африканскими государствами, а не в получении односторонней выгоды.

Фото: БЕЛТА
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