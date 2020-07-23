Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 июля посетит с рабочим визитом Латвию. Об этом сообщается на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook.
Фото: БЕЛТА
В Риге Владимир Макей проведет переговоры с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
БЕЛТА напоминает, что в апреле Латвию должен был посетить Александр Лукашенко. Однако в связи со вспышкой коронавируса визит Главы белорусского государства был перенесен на более поздние сроки.
В марте по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации.
В конце июня Александр Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с 65-летием. Президент отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений, чему должны способствовать запланированные контакты на высшем уровне. "Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", – подчеркнул белорусский лидер.
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Макей 24 июля посетит с рабочим визитом Латвию
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