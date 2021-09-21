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  2. Макей 21–28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Макей 21–28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21–28 сентября принимает участие в в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства. 


Программой предусмотрено выступление главы ведомства на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН, Саммите ООН по продовольственным системам. Макей также примет участие в министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН по теме противодействия односторонним мерам.

Также на полях Генассамблеи запланированы двусторонние встречи Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, с руководством Организации Объединенных Наций.

Фото: архив БЕЛТА
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