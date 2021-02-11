Такое мнение высказал, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, директор ЗАО «Брестский научно-технологический парк» Дмитрий Макарук. В качестве альтернативы американской инновационной модели он привел эффективный китайский опыт создания и коммерциализации инновационных разработок.
– Если обратиться к опыту китайских индустриальных и инновационных зон, – отметил Дмитрий Макарук, – то там с IT акцент был смещен на такие отрасли, как системы обработки данных и прогнозирование на основе искусственного интеллекта, создание предприятий и фабрик с использованием интернета вещей, новые материалы, робототехника и 3D-технологии, квантовые вычисления. Нам необходимо уходить от позиции догоняющего, тем более что интеллектуальные ресурсы для этого есть.
В качестве примера Дмитрий Макарук привел созданные в стране технологии, уже применяемые в пищевой промышленности и медицине, ЖКХ. На этой основе разработан проект инновационного развития «Умный Брест» на основе кластерного объединения предприятий и организаций региона. Предполагается активно использовать и ресурсный потенциал местных вузов. Для скорейшего развития таких проектов важно повысить роль высшего образования, сократить разрыв между знаниями, получаемыми в учебных заведениях, и потребностями предприятий. Этого позволит добиться формат «Университет 3.0», активно внедряемый сегодня в Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Макарук: большинству стран не удалось повторить опыт Кремниевой долины
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