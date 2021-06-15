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  2. Макаров: белорусское экспертное сообщество заинтересовано изучать опыт Китая в самых разных сферах

Макаров: белорусское экспертное сообщество заинтересовано изучать опыт Китая в самых разных сферах

«В основе новых белорусско-китайских отношений должны лежать не только прагматичные элементы выгодной торговли, но и элементы поддержки, духовного единства, близости, политических идеалов, социальных стандартов. На этом базисе и нужно строить взаимные отношения». Таким мнением поделился сегодня директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров во время международной видеоконференции, приуроченной проведению Года регионов Беларуси и Китая и подготовке празднования 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Он отметил:

–Опыт белорусско-китайского сотрудничества показывает, что два столь разных по масштабам государства тем не менее обладают колоссальным потенциалом для взаимовыгодных отношений, совместного реагирования на системные изменения в международной обстановке. Безусловным приоритетом сотрудничества между нашими странами является скорейшее преодоление негативных последствий пандемии, их адаптация к новым реалиям. 

Кроме того, Олег Макаров считает, что представители экспертно-аналитического сообщества могут играть более весомую роль в исследованиях общественно-политических проблем, формировании прогнозов и стратегий, выработке практических предложений для лиц, принимающих решения. Он подчеркнул: в белорусском экспертном сообществе есть живой интерес к изучению опыта Китая в различных сферах:

– Что касается БИСИ, нам интересны вопросы партийного строительства, регионального развития КНР. Надеюсь, после выхода наших стран из ограничительных мер, вызванных пандемией, мы сможем возобновить взаимные визиты, продолжить общение в очном формате и укрепить договорную основу нашего сотрудничества. Это не первая наша встреча. Подобные конференции стали уже доброй традицией. Такое взаимодействие нужно выводить на уровень регулярного. Это поможет нам обмениваться экспертными мнениями, заключениями.

Директор БИСИ выразил уверенность, что прямое общение участников онлайн-встречи будет способствовать укреплению наших контактов, в целом развитию экспертной дипломатии.

– В преддверии 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая хочется отметить впечатляющие результаты развития Китайской Народной Республики. Во-первых, потому что в непростых условиях руководству Китая удалось удовлетворить основные и социальные запросы общества, включая ликвидацию бедности. Во-вторых, китайское государство неизменно сохраняет свою социальную направленность и справедливость в обществе, ориентированность на интересы простых граждан.

Кроме того, Олег Макаров подчеркнул, что видеоконференция проходит в рамках Года регионов Беларуси и Китая. При этом прошлое мероприятия «Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности», которое проходило в сентябре 2020 года, предопределило те события, которые мы наблюдали в течение последних 10 месяцев, отметил эксперт:

– В международных отношениях произошли значительные трансформации. Вследствие пандемии COVID-19 в значительной мере изменился мировой ландшафт. Сегодня мир стоит перед целым рядом новых вызовов, таких как глобальная рецессия, противостояние мировых центров силы. Возникают мнения о периоде новой холодной войны или как теперь это называют «ледяной войны».

По словам Олега Макарова, Беларусь сегодня также переживает непростой период, связанный с защитой своего суверенитета, сохранением стабильной внутренней обстановки и углублением общественного диалога. По мнению эксперта, эскалация международных отношений, протекционистские тенденции в мировой экономике, а также набирающий тренд на разъединение стран – деглобализацию  требуют совместной выработки адекватных решений и мобилизации новых возможностей для совместного развития.  

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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