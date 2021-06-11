Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.
– С гордостью могу сказать, что законопроект "Об изменении Закона о донорстве крови и ее компонентах" вчера внесен в Палату представителей. Это наша депутатская инициатива, поэтому мы продолжаем над ней работать. Самая главная новелла законопроекта – донорство крови будет безвозмездным. Общество может считаться гражданским, только если каждый человек считает своим долгом помочь другому нуждающемуся.
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Макарина-Кибак: законопроект "Об изменении Закона о донорстве крови и ее компонентах" внесен в Палату представителей
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