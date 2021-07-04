Макаревич рассказал о масштабном проекте, который молодежь планирует подготовить к IX Форуму регионов Беларуси и России

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Автор программы Людмила Ковалёва, проводившая интервью, начала его с темы только-только завершившегося VIII Форума регионов Беларуси и России. Журналист отметила, что в ходе мероприятия молодые парламентарии двух стран подписали договор о сотрудничестве и спросила, о чем идет речь.сказал Егор Макаревич. –Гость программы выразил уверенность, что все обсуждаемые с российскими коллегами проекты будут реализовываться. В качестве примера он рассказал о «самом знаковом предложении, которое обсуждали» - молодежном белорусско-российском экономическом форуме.подчеркнул спикер.Егор Макаревич добавил:Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании также обратил внимание, что это лишь один из обсуждаемых проектов, а за год молодежь Союзного государства успеет реализовать и другие планы.