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Макаревич рассказал о масштабном проекте, который молодежь планирует подготовить к IX Форуму регионов Беларуси и России

О планах молодежи на IX Форум регионов Беларуси и России председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич рассказал в эфире программы «Беларусь. Главное» на телеканале «БелРос».

Архивное фото

Автор программы Людмила Ковалёва, проводившая интервью, начала его с темы только-только завершившегося VIII Форума регионов Беларуси и России. Журналист отметила, что в ходе мероприятия молодые парламентарии двух стран подписали договор о сотрудничестве и спросила, о чем идет речь.

– Форум регионов Беларуси и России из года в год имеет молодежную повестку. Там всегда принимает участие молодежь, последние 4-5 лет – молодые парламентарии, – сказал Егор Макаревич. – В этом году мы говорим, что соглашение существенное, потому что мы подписали его между национальными органами молодежного парламентаризма.

Гость программы выразил уверенность, что все обсуждаемые с российскими коллегами проекты будут реализовываться. В качестве примера он рассказал о «самом знаковом предложении, которое обсуждали» - молодежном белорусско-российском экономическом форуме.

– Важно, чтобы молодежь имела возможность участвовать в экономической повестке, чтобы наши молодые представители разных субъектов хозяйствования знали своих партнеров, выстраивали экономическое взаимодействие с коллегами в РФ, а те – с белорусами, – подчеркнул спикер.

Егор Макаревич добавил: «Будем активно заниматься [этим проектом]. Уверен, что мы его подготовим к следующему, IX Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в 2022 году в Гродно».

Председатель Молодежного парламента при Национальном собрании также обратил внимание, что это лишь один из обсуждаемых проектов, а за год молодежь Союзного государства успеет реализовать и другие планы.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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