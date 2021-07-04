Данную тему председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич раскрыл в эфире программы «Беларусь. Главное» на телеканале «БелРос».
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Первым делом Егор Макаревич подчеркнул: лично он с утверждением, что протесты в Беларуси в прошлом году были молодежными, не согласен и полагает, что в беспорядках участвовали люди разного возраста.
По мнению спикера, важную роль в этом вопросе сыграли источники деструктивной информации.
– Источники информации, через которые происходило все нагнетание обстановки, являются для молодежи классическими. Если мы говорим о представителях старшего поколения, для них классическим источником информации является телевидение, печатные СМИ. А молодежь всегда в социальных сетях, – объяснил он.
Речь не только об экстремистских Telegram-каналах. Гость программы, например, вспомнил, как протестная кампания выстраивалась в Facebook, когда соцсеть захлестнула «война хейта, негатива».
– Сейчас, спустя время, люди понимают, что это спланированная политическая кампания, попытка навязать общественное мнение. А тогда [в 2020-м] молодой человек видел [в соцсети] красивую картинку и лозунг, видел, что эта точка зрения якобы есть точка зрения большинства и примыкал к [этой группе], – заявил Егор Макаревич.
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Макаревич – о том, почему многие считают протесты 2020-го молодежными
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