Макаревич – о том, почему многие считают протесты 2020-го молодежными

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Первым делом Егор Макаревич подчеркнул: лично он с утверждением, что протесты в Беларуси в прошлом году были молодежными, не согласен и полагает, что в беспорядках участвовали люди разного возраста.По мнению спикера, важную роль в этом вопросе сыграли источники деструктивной информации.объяснил он.Речь не только об экстремистских Telegram-каналах. Гость программы, например, вспомнил, как протестная кампания выстраивалась в Facebook, когда соцсеть захлестнула «война хейта, негатива».– заявил Егор Макаревич.