Макаревич: Конституция гарантирует каждому гражданину уверенность в завтрашнем дне

Гость программы обратил внимание, что разрабатываемые сегодня изменения в Основной закон – на десятилетия.– уточнил Макаревич.Руководитель Молодежного парламента также добавил, что члены Конституционной комиссии предложили отдельно закрепить поддержку инвалидов.– считает он.По мнению Макаревича, важна и такая новация, как конкретизация брака как союза мужчины и женщины. Лидер также добавил, что в новой Конституции найдут отражение и вопросы, связанные с самобытностью белорусского народа, с сохранением исторической памяти., – выразил мнение он.Член Конституционной комиссии подвел итог: