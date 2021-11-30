Макаревич: Конституция гарантирует каждому гражданину уверенность в завтрашнем дне

Об этом заявил председатель Молодежного парламента при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич, комментируя, что найдет отражение в новой Конституции Беларуси. Молодой парламентарий высказался в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио.
Гость программы обратил внимание, что разрабатываемые сегодня изменения в Основной закон – на десятилетия.
– Я бы еще отметил, что по инициативе молодежи, которую также поддержали сенаторы, разработана отдельная статья, касающаяся молодежной политики. В ней затрагиваются гарантии, которые предоставляются молодому поколению. В частности, на интеллектуальное, нравственное, культурное развитие. Это очень важно, чтобы молодой человек понимал, что у него есть гарантии. Конечно, остается приоритет социально ориентированного государства. Здесь и вопросы поддержки молодых семей, пожилого населения, – уточнил Макаревич.
Руководитель Молодежного парламента также добавил, что члены Конституционной комиссии предложили отдельно закрепить поддержку инвалидов.
– Люди, которые имеют проблемы со здоровьем, должны быть вовлечены в общественный процесс, – считает он. – И государство берет на себя ответственность за их поддержку.
По мнению Макаревича, важна и такая новация, как конкретизация брака как союза мужчины и женщины. Лидер также добавил, что в новой Конституции найдут отражение и вопросы, связанные с самобытностью белорусского народа, с сохранением исторической памяти.
– Посещая любой мемориал в нашей стране, ты понимаешь, насколько Великая Отечественная война – колоссальная трагедия для белорусов. Мы сохраняем наши истоки и закрепляем память о том тяжелом времени. У нас есть исторический фундамент, – выразил мнение он.
Член Конституционной комиссии подвел итог:
– Несмотря на то что проект еще не опубликован, многие тезисы уже известны. Мы уже видим очертания. И новая Конституция, и действующий проект дают уверенность нашим гражданам в завтрашнем дне. Социальные гарантии остаются, государство ни в коем случае не снимает с себя эти функции.