Макаревич: Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может каждый

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Эта позиция прозвучала на региональных молодежных форумах «Беларусь - это мы». Десятки тысяч молодых людей вступили за сохранение и приумножение тех достижений, которые есть в Беларуси. Молодежь должна научиться строить партнерские отношения с властью, предлагать конструктивные решения… В то же время надо уйти от излишнего государственного патернализма по отношению к молодому поколению, считает Егор Макаревич.Ставку надо делать на молодых профессионалов, людей не слова, а дела. Эффективным в этом вопрос может стать запуск проекта «Команда будущего» – своеобразного конкурса по поиску настоящих молодежных лидеров со всех уголков страны, он находится на финальной стадии подготовки. Молодое поколение должно подойти к испытаниям времени объединившись, и, самое главное, с общим видением Беларуси будущего.