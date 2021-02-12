Такое мнение высказал на VI Всебелорусском народном собрании председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Егор Макаревич:
Фото: БЕЛТА
– Молодежь – движущая сила общества. Однако подверженность внешнему влиянию и юношеский максимализм нередко толкают молодых людей, выросших в тепличных условиях, в эпицентр деструктивных политических событий. Сегодня мы видим, что осознание тупиковости этого пути ко многим уже пришло. Реальное большинство осознает, что Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может абсолютно каждый. Если ответственность за собственную жизнь и страну взять в свои руки, создавать многодневным трудом то будущее, в котором хочется жить.
Эта позиция прозвучала на региональных молодежных форумах «Беларусь - это мы». Десятки тысяч молодых людей вступили за сохранение и приумножение тех достижений, которые есть в Беларуси. Молодежь должна научиться строить партнерские отношения с властью, предлагать конструктивные решения… В то же время надо уйти от излишнего государственного патернализма по отношению к молодому поколению, считает Егор Макаревич.
Ставку надо делать на молодых профессионалов, людей не слова, а дела. Эффективным в этом вопрос может стать запуск проекта «Команда будущего» – своеобразного конкурса по поиску настоящих молодежных лидеров со всех уголков страны, он находится на финальной стадии подготовки. Молодое поколение должно подойти к испытаниям времени объединившись, и, самое главное, с общим видением Беларуси будущего.
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Макаревич: Беларусь – страна возможностей, в которой добиться успеха может каждый
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