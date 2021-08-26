Maison Kitsuné представил кампанию новой осенне-зимней коллекции

Французский бренд Maison Kitsuné показал рекламный кампэйн новой осенне-зимней линейки, над которой трудились приглашенные дизайнеры Ориан Леклерк и Лукас Спончиадо из Бельгии.
Лукбук состоит из портретов моделей.
Фотографом выступил Арно Лажени, известный своими работами для Y/Project и Versace. Помимо фото, в кампании представлено видео, в котором модели в образах танцуют под ритмичную мелодию.
В целом рекламная кампания вдохновлена ночной жизнью Парижа и музыкой.
Некоторые предметы одежды из новой коллекции Maison Kitsuné уже представлены на сайте бренда.
Фото и видео: maisonkitsune.com