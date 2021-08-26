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  2. Maison Kitsuné представил кампанию новой осенне-зимней коллекции

Maison Kitsuné представил кампанию новой осенне-зимней коллекции

Французский бренд Maison Kitsuné показал рекламный кампэйн новой осенне-зимней линейки, над которой трудились приглашенные дизайнеры Ориан Леклерк и Лукас Спончиадо из Бельгии. 



Лукбук состоит из портретов моделей. 

Фотографом выступил Арно Лажени, известный своими работами для Y/Project и Versace. Помимо фото, в кампании представлено видео, в котором модели в образах танцуют под ритмичную мелодию. 


В целом рекламная кампания вдохновлена ночной жизнью Парижа и музыкой. 

Некоторые предметы одежды из новой коллекции Maison Kitsuné уже представлены на сайте бренда. 


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Фото и видео: maisonkitsune.com
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