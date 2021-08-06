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Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал для Беларуси серебряную медаль в вольной борьбе на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио подходят к завершению. Внимание белорусских болельщиков уже несколько дней приковано к Makuhari Messe в Тибе, где соревнуются борцы. 5 августа там состоялся финальный поединок нашей соотечественницы Ирины Курочкиной с японкой Рисако Каваи, в результате которого в копилке наград Беларуси появилось олимпийское серебро. А сегодня в Токио прошла финальная схватка среди мужчин в весе до 74 кг: белорусский борец Магомедхабиб Кадимагомедов сразился за золото с Заурбеком Сидаковым из России.




Кадимагомедов уступил Сидакову со счетом 0:7. Первый период завершился в пользу россиянина со счетом 0:1. Поначалу борьба была достаточно осторожной, а вот в последние три минуты соперники стали вести себя более активно, что отразилось и на счете. К сожалению, от резких атак Кадимагомедова Сидаков успевал уходить и не давал взять ноги в захват. Кроме того, несколько раз россиянин вытолкнул нашего спортсмена за край ковра.



Журналисты, комментировавшие поединок в режиме онлайн, отмечали: Кадимагомедов и Сидаков хорошо друг друга знают, что могло отразиться на ходе поединка.


В полуфинале на олимпийском ковре представитель нашей сборной одолел спортсмена из Италии Франка Чамисо Маркеса со счетом 9:7. Ранее Кадимагомедов победил кубинца Хеандри Гарсона Кабальеро (12:8) и американца Кайла Дугласа Дэйка (11:0).


Вскоре после этого Ванесса Колодинская завоевала для Беларуси еще одну медаль в вольной борьбе. В схватке за бронзу она одержала яркую победу над американкой Джакаррой Гвениша Винчестер.

Награда Кадимагомедова стала четвертой медалью наших спортсменов в Токио. Ранее золото Беларуси принес Иван Литвинович (прыжки на батуте), серебро – Ирина Курочкина (вольная борьба), бронзу – Максим Недосеков (прыжки в высоту).


Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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