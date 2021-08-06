Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал для Беларуси серебряную медаль в вольной борьбе на Олимпиаде

Кадимагомедов уступил Сидакову со счетом 0:7. Первый период завершился в пользу россиянина со счетом 0:1. Поначалу борьба была достаточно осторожной, а вот в последние три минуты соперники стали вести себя более активно, что отразилось и на счете. К сожалению, от резких атак Кадимагомедова Сидаков успевал уходить и не давал взять ноги в захват. Кроме того, несколько раз россиянин вытолкнул нашего спортсмена за край ковра.Журналисты, комментировавшие поединок в режиме онлайн, отмечали: Кадимагомедов и Сидаков хорошо друг друга знают, что могло отразиться на ходе поединка.В полуфинале на олимпийском ковре представитель нашей сборной одолел спортсмена из Италии Франка Чамисо Маркеса со счетом 9:7. Ранее Кадимагомедов победил кубинца Хеандри Гарсона Кабальеро (12:8) и американца Кайла Дугласа Дэйка (11:0).Вскоре после этого Ванесса Колодинская завоевала для Беларуси еще одну медаль в вольной борьбе. В схватке за бронзу она одержала яркую победу над американкой Джакаррой Гвениша Винчестер.Награда Кадимагомедова стала четвертой медалью наших спортсменов в Токио. Ранее золото Беларуси принес Иван Литвинович (прыжки на батуте), серебро – Ирина Курочкина (вольная борьба), бронзу – Максим Недосеков (прыжки в высоту).Олимпиада в Токио завершится 8 августа.