С 17 по 20 января планету накроет магнитная буря. Еще одна ожидается в конце месяца, сообщает vesti.ua.
Фото: gazeta.ru
Астрофизики лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН рассказали, что геомагнитные колебания станут сильнее: Солнце вошло в «25-й цикл».
В эти дни многие люди могут столкнуться с аритмией сердца, шумом в ушах, скачками давления и эмоциональной неуравновешенностью. Особенно внимательными нужно быть метеозависимым людям.
Но и здоровые могут жаловаться на плохое самочувствие. Они, возможно, будут ощущать упадок сил, головную боль и испытывать проблемы со сном.
В середине января – с 24 по 31 января – ожидается вторая волна магнитных бурь, но, по прогнозам экспертов, колебания будут на среднем уровне.
Опубликовано:
562
Магнитная буря накроет Землю 17 января: как это скажется на людях
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter