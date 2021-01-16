Магнитная буря накроет Землю 17 января: как это скажется на людях

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Астрофизики лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН рассказали, что геомагнитные колебания станут сильнее: Солнце вошло в «25-й цикл».В эти дни многие люди могут столкнуться с аритмией сердца, шумом в ушах, скачками давления и эмоциональной неуравновешенностью. Особенно внимательными нужно быть метеозависимым людям.Но и здоровые могут жаловаться на плохое самочувствие. Они, возможно, будут ощущать упадок сил, головную боль и испытывать проблемы со сном.В середине января – с 24 по 31 января – ожидается вторая волна магнитных бурь, но, по прогнозам экспертов, колебания будут на среднем уровне.